Це відповідь Варшави на збільшення активності нелегальних мігрантів, а також на перекидання "вагнерівців”.

Польща направляє на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки.

Про це повідомив у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Понад 1 тис. військових і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад вирушають на схід країни в межах операції “Безпечне Підляшшя”. Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації біля кордону нашої країни”, - написав Блащак.

Це відповідь Варшави на збільшення активності груп нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон з боку Білорусі, а також інформацію про перекидання до Білорусі ПВК “Вагнер”.

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Рвніше міністерство внутрішніх справ Польщі відправило на кордон з Білоруссю додатково кілька сотень поліцейських у зв'язку з "напруженою ситуацією", що пов'язана зокрема з передислокацією бойовиків ПВК "Вагнер".