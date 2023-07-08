Президент Туреччини хоче продовження дії "зернової ініціативи" на довший термін і говоритиме про це з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче продовження дії "зернової ініціативи" на довший термін.

Про це він сказав під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, йдеться на сайті глави держави.

Ердоган зробив акцент на необхідності продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, започаткованої в липні 2022 року за посередницьких зусиль Туреччини та ООН.

"17 липня спливає термін дії цієї ініціативи, завдяки якій протягом року було доправлено тим, хто потребує, близько 33 мільйонів тонн збіжжя. Я прагну продовження цієї ініціативи. Переконаний, що всі зацікавлені сторони діятимуть, усвідомлюючи глобальну відповідальність", – сказав Ердоган.

На його думку, потрібно продовжувати дію зернового коридору на довший строк.

Це питання Ердоган має обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, адже у портах залишаються заблокованими і турецькі судна. За інформацією Anadolu Ajansı, зустріч запланована на серпень.

"Ми також ведемо переговори із російською стороною. Ми також ведемо переговори із ними. Путін також відвідає Туреччину наступного місяця. У нас буде можливість зустрітися. А поки, якщо у нас будуть якісь телефонні розмови, ми ще раз обговоримо це питання з паном Путіним", - сказав глава Туреччини.

Нагадаємо, Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки.

Раніше Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість відсутністю реєстрації суден у Чорному морі у зв'язку із закінченням терміну "зернової угоди".