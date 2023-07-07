Франція планує заборонити TikTok на території країни

Влада країни вважає, що ця соцмережа може становити загрозу національній безпеці.

Сенат Франції опублікував звіт про стратегічний вплив TikTok у країні і хоче заборонити додаток.

Про це повідомляє Суспільне.

В звіті стверджується, що платформа соціальних медіа може становити "загрозу національній безпеці" і слід розглянути питання про заборону.

У 183-сторінковому звіті під назвою "Тактика Tiktok: непрозорість, додаток та тіньові маріонетки" йдеться про ризики того, що Китай навмисно використовує Tiktok як засіб "когнітивної війни" та не виконує своїх зобов’язань згідно із загальним захистом даних ЄС.

Французький сенат зазначає, що китайський додаток збирає величезну кількість даних, використання яких залишається "непрозорим".

Звіт є результатом чотиримісячного спеціального комітету з розслідування, який включав слухання міністра цифрових технологій Жана-Ноеля Барро.

Це призвело до 21 рекомендації, головною з яких є повне призупинення програми до початку 2024 року, якщо TikTok не надішле сенаторам додаткову інформацію про фінансовий стан фірми та обробку даних.

"Деякі країни призупинили роботу TikTok через ризики національній безпеці", — сказав Малхюрет, стверджуючи, що Франція та ЄС не повинні ухилятися від того, щоб зробити те саме, якщо це буде потрібно.

Раніше у штані Монтана (США) губернатор підписав закон, який забороняє TikTok. А 22 травня компанія TikTok Inc подала у відповідь позов, який має на меті зберегти додаток доступним для жителів Монтани.

Нагадаємо, військове керівництво США назвало TikTok "вектором потенційної загрози". Додаток може сприяти поширенню дезінформації та збору даних з пристроїв.