Військове керівництво США назвало TikTok "вектором потенційної загрози"

Соцмережа TikTok є "вектором потенційної загрози" для США, заявив помічник міністра оборони та його головний кіберрадник Джон Ф. Пламб.

Розробка китайської компанії ByteDance може сприяти поширенню дезінформації та збору даних з пристроїв, зазначили в пресрелізі на сайті Пентагону.

"Проблема з TikTok полягає в тому, що ним користується велика кількість американців, і Китай може мати можливість направляти через нього дезінформацію, а також збирати з нього дані, сказав Пламб. Масштаб і розмах платформи є проблематичним", – йдеться у повідомленні.

Директор Агентства національної безпеки та керівник Кібернетичного командування США Пол Накасоне сказав, що "якщо третина дорослого населення отримує новини з цього додатку, шоста частина наших дітей говорять, що вони постійно в ньому, якщо врахувати, що 150 млн осіб щодня, очевидно, торкаються цього додатку, то цей додаток дає іноземній державі платформу для інформаційних операцій, для слідкування, і ми занепокоєні тим, хто контролює ці дані".

Пламб сказав, що протягом десятиліть Китай використовував свої кіберпотенціали для викрадення конфіденційної інформації, інтелектуальної власності та досліджень у державних і приватних установах США, включаючи базу оборонної промисловості. Пламб також засвідчив, що Росія веде постійну зловмисну кібердіяльність для підтримки своїх глобальних шпигунських кампаній, крадіжки інтелектуальної власності, руйнування критичної інфраструктури та поширення дезінформації.

За його словами, Росія також продемонструвала, що використовує кібернетичні засоби як ключовий компонент своєї воєнної стратегії, зокрема проти України. Інші стійкі кіберзагрози виникають від Північної Кореї, Ірану та транснаціональних злочинних організацій, сказав Пламб.

Соцмережа TikTok, в якій користувачі діляться короткими відео, вже заборонена на робочих присторях в уряді США. Працівникам Європарламенту також сказали видалити додаток з робочих смартфонів.

Створена в 2016 році, китайська соцмережа швидко стала популярної по всьому світу. Однією з головних загроз, окрім сумнівного використання користувацьких даних, є швидке поширення дезінформації.