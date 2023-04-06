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Делегати західних країн покинули залу під час виступу в ООН російської уповноваженої з прав дітей

Представники Сполучених Штатів, Британії, Албанії та Мальти вийшли з конференц-залу під час виступу Львової-Бєлової. 

Делегати західних країн покинули залу під час виступу в ООН російської уповноваженої з прав дітей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Представники кількох західних країн покинули залу під час виступу російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, що має бути заарештована за депортацію українських дітей до Росії. Бєлова виступала онлайн на неформальному засіданні Радбезу ООН, скликаному Росією для обговорення викрадення дітей, яке вона називає "евакуацією", пише CNN.

"Оскільки Росія взяла на себе головування в Раді Безпеки, ми використовуватимемо будь-яку можливість, щоб протистояти використанню нею свого місця в кріслі для поширення дезінформації та використанню свого крісла для підтримки своїх зусиль", – заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд журналістам. 

Вона додала, що саме з цієї причини сьогодні країни виступили проти їхнього виступу за Arria-Formula, жінки, звинуваченої у воєнних злочинах. 

Томас-Грінфілд додала, що США, як і Велика Британія, заблокували вебтрансляцію зустрічі, тому Львова-Бєлова не отримала "міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроби захистити свої жахливі дії, які відбуваються в Україні".

Представники Сполучених Штатів, Британії, Албанії та Мальти вийшли з конференц-залу під час виступу Львової-Бєлової.

З 1 квітня Росія головує в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй. Білий дім говорив, що поки для вигнання РФ з Радбезу немає міжнародно-правового шляху. 

Вже через кілька днів після здобуття головування росіяни вирішили запустити в ефір Бєлову, що незаконно висновила викрадену українську дитину і всіляко сприяє тому, щоб інші росіяни робили так само. Представництво Британії в ООН заблокувало трансляцію її виступу і сказало, що якщо Бєловій хочеться виступити, то нехай говорить у Гаазі. 

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