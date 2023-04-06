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В Офісі президента уточнили позицію щодо переговорів із РФ: вони можливі тільки після повного виведення військ

Це стосується і Криму. 

В Офісі президента уточнили позицію щодо переговорів із РФ: вони можливі тільки після повного виведення військ
Фото: Влад Кузніченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що підставою для проведення "реальних переговорів" з Росією є повне виведення російської армії з усієї території, включно з Кримом.

Про це він написав у Twitter. 

"Підставою для проведення реальних переговорів з рф є повноцінне виведення російських збройних угруповань за міжнародно визнані кордони України 1991 року. Включно з Кримом. Про будь/які територіальні поступки чи торги нашими суверенними правами не може йти мови", – написав він.

Цей коментар пролунав після заяви радника голови ОПУ Андрія Сибіги про те, що Україна готова обговорювати з Росією майбутнє Криму в разі успішного контрнаступу. "Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення нашою армією", – сказав він.

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