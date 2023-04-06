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Заперечував збройну агресію РФ: СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заперечував збройну агресію РФ: СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – patriarchia.ru та pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Крім того, на “новому” сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до “об’єднання” релігійних громад у війні проти України.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Керівником Черкаської єпархії УПЦ (МП) є митрополит Черкаський і Канівський Феодосій.

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Нагадаємо, у лютому керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Він у публічних висловлюваннях серед священиків та вірян і офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.  

 

 

 

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