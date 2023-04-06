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Росіяни жодного разу не публікували правдиві дані про Бахмут, витоку інформації немає, – Маляр

Заступниця Резнікова моніторить ворожі інформаційні вкиди. 

Росіяни жодного разу не публікували правдиві дані про Бахмут, витоку інформації немає, – Маляр
Фото: ОПУ

Росіяни жодного разу не публікували достовірних даних стосовно Бахмута, що свідчить про відсутність витоку інформації.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Коли моніторю інфо вкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування Президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне – витоку інформації в нас немає. Жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності", – заявила вона.  

Бахмут залишається епіцентром бойових дій і росіяни не полишають спроб захопити місто. Для досягнення цілі вони задіяли найпідготовленіших найманців "Вагнера" та професійних десантників. Ледь не щодня ворог публікує "переможні" інфовкиди про свої успіхи.

Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація в Бахмуті є найскладнішою з усієї території держави. Саме там застосовується найбільше озброєння. У захисників періодично виникає дефіцит із артилерійськими боєприпасами. Українська армія залишається в місті.

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