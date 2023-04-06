Сьогодні вони, серед іншого, будуть обговорювати війну в Україні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів президента Франції Еммануеля Макрона в Пекіні.

Про це повідомляє Bloomberg TV.

“Голова Китаю Сі Цзіньпін офіційно вітає свого французького колегу Еммануеля Макрона в Пекіні”, - йдеться в повідомленні.

BREAKING: Chinese President Xi Jinping officially welcomes his French counterpart Emmanuel Macron to Beijing https://t.co/8GtBjMnbdm pic.twitter.com/Mx432onzMc — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 6, 2023

"Я переконаний, що Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру. Саме це я приїхав обговорити і просувати", - написав Макрон у "Твіттері" перед зустріччю з лідером Китаю.

За його словами, сторони також обговорить бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Макрон, Сі Цзіньпін і Урсула фон дер Ляєн сьогодні проведуть тристоронню зустріч, але спершу Сі і Макрон говоритимуть сам-на-сам.