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Макрон та Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні

Сьогодні вони, серед іншого, будуть обговорювати війну в Україні. 

Макрон та Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів президента Франції Еммануеля Макрона в Пекіні. 

Про це повідомляє Bloomberg TV. 

“Голова Китаю Сі Цзіньпін офіційно вітає свого французького колегу Еммануеля Макрона в Пекіні”, - йдеться в повідомленні.

 

"Я переконаний, що Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру. Саме це я приїхав обговорити і просувати", - написав Макрон у "Твіттері" перед зустріччю з лідером Китаю.

За його словами, сторони також обговорить бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Макрон, Сі Цзіньпін і Урсула фон дер Ляєн сьогодні проведуть тристоронню зустріч, але спершу Сі і Макрон говоритимуть сам-на-сам. 

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