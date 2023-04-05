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Дуда не виключає передачу Україні модернізованих до стандартів НАТО МіГів, але за кількох умов

Польща передала україцям уже вісім винищувачів радянських часів.

Дуда не виключає передачу Україні модернізованих до стандартів НАТО МіГів, але за кількох умов
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Польща передала Україні вже чотири винищувачі МіГ. Ще чотири готуються до передачі і шість можуть надати в майбутньому. 

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на брифінгу разом із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МіГи будуть нам наразі ще потрібні, але коли вони звільняться через нові літаки, які будуть приходити у наше розпорядження, як FA-50 від Південної Кореї, як, ми надіємося, літаки F-35, я переконаний, що в майбутньому ми зможемо передати інший флот наших МіГ", – сказав він.

Однак на передачу модернізованих літаків треба буде згода союзників, бо там є обладнання США.

Нагадаємо, що Польща першою із союзників України зголосилася передати МіГи. Україна наполягає, що крім радянських літаків захисникам необхідно отримати і сучасні винищувачі, аби отримати перевагу над росіянами у повітрі. 

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