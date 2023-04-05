Дуда не виключає передачу Україні модернізованих до стандартів НАТО МіГів, але за кількох умов

Польща передала Україні вже чотири винищувачі МіГ. Ще чотири готуються до передачі і шість можуть надати в майбутньому.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на брифінгу разом із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МіГи будуть нам наразі ще потрібні, але коли вони звільняться через нові літаки, які будуть приходити у наше розпорядження, як FA-50 від Південної Кореї, як, ми надіємося, літаки F-35, я переконаний, що в майбутньому ми зможемо передати інший флот наших МіГ", – сказав він.

Однак на передачу модернізованих літаків треба буде згода союзників, бо там є обладнання США.

Нагадаємо, що Польща першою із союзників України зголосилася передати МіГи. Україна наполягає, що крім радянських літаків захисникам необхідно отримати і сучасні винищувачі, аби отримати перевагу над росіянами у повітрі.