Розлючений Трамп проти американського суду – хто кого?

Сполучені Штати за крок від украй непростої політичної ситуації. Як зазначило видання "The New York Times", «незалежно від того, виправдане звинувачення чи ні, це перетинає величезну межу в американській політиці та історії американського права». Прецедент створено, і він значно змінить правову модель США.

Уперше в історії Сполучених Штатів колишнього президента можуть посадити за ґрати . Уперше ексглаву Білого дому тимчасово затримали в будівлі суду й оголосили підозру у вчиненні кримінальних злочинів. Звісно, йдеться про Дональда Трампа . Завершилося перше судове засідання у справі проти 45-го президента США. Прокуратура Мангеттену звинувачує його в кількох десятках проступків. Три епізоди стосуються фальсифікації ділових відомостей, що могло вплинути на перебіг виборчих перегонів 2016 року. І якраз через це Трамп може сісти за ґрати. Водночас сам він відкинув усі звинувачення.

Фото: EPA/UPG

У чому звинувачують Трампа

Колишній президент Трамп проходить одразу за 34 окремими епізодами. Прокуратура Мангеттену оголосила колишньому главі Білого дому підозру у фальсифікації ділової документації, у податкових і страхових махінаціях, корпоративному шахрайстві.

Прокурори стверджують, що Трамп віддавав накази щодо фабрикування тих чи інших документів своїй юридичній компанії, яка працювала над його передвиборчою кампанією та курувала правові процеси в його структурі "Trump Organization".

Однак загалом йдеться про проступки, за які у штаті Нью-Йорк не передбачено кримінальної відповідальності. Утім за кілька епізодів Трамп усе ж може потрапити до в’язниці надовго.

Експрезидента підозрюють у тому, що він та пов’язані з ним особи фальсифікували ділову документацію, використовуючи популярну в шоу-бізнесових колах схему викупу прав на потенційно шкідливу інформацію. Як встановило слідство, представники Трампа, зокрема його колишній юрист Майкл Коен, заплатили двом жінкам, порноактрисі та моделі журналу Playboy, підписали з ними угоду про нерозголошення інформації про сексуальні стосунки з його клієнтом. Також згідно з обвинувальним актом, заплатили колишньому швейцару готелю "Trump Tower" – щоб він не розповідав про начебто позашлюбну дитину фігуранта. Проблема не в тому, що представник команди Трампа підписав ці документи – це нормальна практика у США. Біда навіть не в тому, що ці гроші, як зазначають прокурори, пішли з "Trump Tower" у фірму-прокладку. Проблема в тому, що це сталося під час президентської кампанії і ці видатки не були належно задекларовані, що, вірогідно, могло вплинути на результати голосування.

Фото: EPA/UPG

І це вже кримінальний злочин, за який, згідно з законами штату Нью-Йорк, Трампу загрожує ув’язнення. Саме цей епізод є найнебезпечнішим для політичного майбутнього колишнього президента США.

Чи можуть посадити Дональда?

Відповіді на це питання зараз немає. Жодного разу в історії Сполучених Штатів президента країни – чинного чи колишнього – не притягали до кримінальної відповідальності. Кейс Трампа – прецедент, тож ніхто не знає, як поведе себе судова система і до чого призведуть її дії (хоча тут усі сценарії програшні).

Ця справа щодо ексголови Білого дому від самого початку проблемна з усіх сторін. На це вказують навіть дії нинішнього окружного прокурора Брегга, який ще кілька років тому не дав їй ходу і не допустив судового розгляду – у той момент, коли вже формувалася колегія присяжних. Причина, вірогідно, була прозаїчна: він не вірив у її успіх. Очевидно, зараз у слідства більше доказів, проте це не означає, що їх вистачить для суду.

Колишній юрист "Trump Organization" Майкл Коен зізнався, що передавав гроші за мовчання. Ці витрати дійсно не проходили у звітності про джерела та напрями фінансування передвиборчої кампанії Трампа 2016 року. Утім якщо прокурорам і вдасться довести факт цієї фінансової махінації, суд стикнеться з новою дилемою – терміном давності злочину.

Фото: Bill Clark/CQ Roll Call Майкл Коен, колишній адвокат президента Дональда Трампа

У штаті Нью-Йорк, де судять Трампа, не розглядають справ, термін яких перевищує п’ять років. Представник колишнього президента США оформляв угоди про нерозголошення сім років тому – у 2016 році. Можна, звісно, послатися на те, що відповідач довго перебував поза межами штату, і намагатися якимсь чином вираховувати точну кількість днів і років, які Трамп провів у Нью-Йорку. Однак це сумнівна практика.

Водночас суду та колегії присяжних потрібно буде довести, що конкретно Трамп мав злий умисел, що він знав, що роблять його помічники, ба навіть більше – наказував їм фальсифікувати документи. Ключовим свідком у цій справі є той самий колишній юрист Майкл Коен, який сам проходив за багатьма епізодами щодо фінансових махінацій у "Trump Organization" і який вже давав неправдиві свідчення в суді. Іншими словами, команда експрезидента може спокійно поставити під сумнів репутацію Коена та правдивість його свідчень.

Те саме стосується і безпосередніх свідків. Складно довести факт того, що Трамп просив використати гроші, які мали піти на передвиборчу кампанію, для формування угоди про нерозголошення. Юристи колишнього президента США вже говорять, що свідчення цих людей є фейком, що їхній клієнт погодився заплатити гроші, бо не хотів зазнати репутаційних втрат під час президентської кампанії.

Краще за всіх написало видання "The Economist": «Якщо хтось вважає, що нарешті настав момент, коли Трампа покарають, то він буде сильно розчарований. Якщо й починати кримінальне провадження щодо Трампа, то в контексті звинувачення, яке не можна буде виставити простою технічною формальністю. Це має бути справа, у якій положення законодавства є чіткими і однозначними. Рішення прокуратури Мангеттену розпочати судовий процес у цій справі може бути помилковим».

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Невдячна соціологія і нове reality show

Буквально в лютому найбільший потенційний конкурент Трампа на виборах серед членів Республіканської партії, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс випереджав експрезидента на чотири пункти – 45% проти 41%. Після висунення звинувачень колишньому лідерові країни рейтинги ДеСантіса серед прихильників республіканського руху впали: він отримав лише 39% підтримки, тоді як показники Трампа зросли до 47%. Зараз же, коли справа дійшла до судового розгляду, ситуація для очільника Флориди погіршилася ще дужче – колишній голова Білого дому випереджає свого противника з рахунком 57% проти 31%.

Є й інші, цікавіші дані: перед початком судових слухань більшість республіканців (54%) висловилася за те, щоб їхнім кандидатом на президентських виборах був Трамп і ніхто інший.

Ще кілька місяців тому Трамп був ізольований від медіа, його інформаційний вплив малів; він прогорів на етапі створення власної соціальної мережі, через що його статки скоротилися на 20%; проти нього відкрили ще кілька проваджень, що не додало йому політичних балів. Тепер ситуація протилежна: він потрапив у довготривалий процес, який може йти роками, з якого він намагатиметься створити те, в чому почувається, як риба у воді – власне reality show.

Трамп використовує цей суд, щоб показати себе дисидентом, якого, як він висловився, переслідує режим у кращих сталінських традиціях. Його ситуативний прибічник, спікер Конгресу Кевін Маккарті, вже заявив, що нинішні дії прокуратури є втручанням у передвиборчий процес (нагадаємо, вибори президента США відбудуться у 2024 році, а сама передвиборча кампанія, по суті, вже стартувала).

Фото: EPA/UPG

«Прокурор американського округу Нью-Йорк Елвін Брегг завдав непоправної шкоди нашій країні, намагаючись втрутитися у вибори нашого президента. Нижня палата Конгресу США притягне до відповідальності Брегга, апарат якого проводить розгляд справи щодо Трампа», – заявив Маккарті.

Найцікавіше, що Конституція Сполучених Штатів не забороняє звинуваченому чи засудженому громадянину балотуватися на найвищий пост держави. І тут є два варіанти. Якщо справа прогорить чи надовго зависне у суді, рейтинги Трампа зростуть ще більше. Однак якщо його визнають винним, то не факт, що американський виборець продовжить підтримувати його. Наступне судове засідання має відбутися аж 4 грудня 2023 року – вже під час активної фази президентської кампанії у США.

Згідно з останніми дослідженнями, 52% американців вважають, що Трампа не можна допускати на другий президентський термін, якщо його засудять.

Фото: EPA/UPG

Американська криза

Доволі дивно спостерігати за тим, як на перші шпальти провідних американських видань виходить новина про суд щодо Трампа у той момент, коли Китай фактично готується до відкритого глобального протистояння, Росія проводить найбільшу війну в Європі з початку Другої світової, долар зазнає ударів від автократичних режимів, а країни Близького Сходу ухвалюють рішення, які б'ють по фінансовій системі Сполучених Штатів. А проте, ми є свідками того нового reality show, у яке, на жаль, вкотре входить спільнота США.

Зараз в американській пресі можна прочитати чимало думок щодо справи Трампа, проте найчастіше зустрічається одне твердження: справа проти експрезидента призведе до ще більшого розколу всередині Америки і до значної політичної кризи.

Вірогідно, цим точно скористаються Китай, Росія та їхні автократичні друзі. І це також варто усім зрозуміти.