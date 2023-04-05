Міністр агрополітики Польщі подав у відставку через невдоволення імпортом українського зерна

"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства, бачачи, що основний постулат щодо фермерів Європейською комісією не буде виконано".

Віце-прем’єр-міністр, міністр сільського господарства та сільського розвитку Польщі Генрик Ковальчик, який обіймав посаду з жовтня 2021 року, подав у відставку.

Про це повідомляє "Польське радіо" та Reuters.

"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства, бачачи, що основний постулат щодо фермерів Європейською комісією не буде виконано", - сказав Ковальчик.

Він пояснив, що єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного та неквотованого імпорту зернових з України ще на один рік, який діятиме до 5 червня 2024 року. Однак, Ковальчик наголосив, що "цілком очевидно, що цей постулат, основна вимога фермерів, не буде виконана ЄС".

Reuters зауважує, що велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах у місцевих фермерів. Тому голови урядів п’яти держав, включаючи Польщу, днями звернулися до Єврокомісії з вимогою вжити заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Вони кажуть, що, можливо, знову доведеться запровадити тарифи, якщо приплив зерна та інших продуктів з України не можна буде зупинити іншими способами.

Нагадаємо, що Польща працює над обмеженням ввезення українського зерна і вже декілька разів скаржилася на проблему до Єврокомісії.