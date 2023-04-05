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Міністр агрополітики Польщі подав у відставку через невдоволення імпортом українського зерна

"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства, бачачи, що основний постулат щодо фермерів Європейською комісією не буде виконано".

Міністр агрополітики Польщі подав у відставку через невдоволення імпортом українського зерна
Фото: EPA/UPG

Віце-прем’єр-міністр, міністр сільського господарства та сільського розвитку Польщі Генрик Ковальчик, який обіймав посаду з жовтня 2021 року, подав у відставку.

Про це повідомляє "Польське радіо" та Reuters.

"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства, бачачи, що основний постулат щодо фермерів Європейською комісією не буде виконано", - сказав Ковальчик.

Він пояснив, що єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного та неквотованого імпорту зернових з України ще на один рік, який діятиме до 5 червня 2024 року. Однак, Ковальчик наголосив, що "цілком очевидно, що цей постулат, основна вимога фермерів, не буде виконана ЄС".

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Reuters зауважує, що велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах у місцевих фермерів. Тому голови урядів п’яти держав, включаючи Польщу, днями звернулися до Єврокомісії з вимогою вжити заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Вони кажуть, що, можливо, знову доведеться запровадити тарифи, якщо приплив зерна та інших продуктів з України не можна буде зупинити іншими способами.

Нагадаємо, що Польща працює над обмеженням ввезення українського зерна і вже декілька разів скаржилася на проблему до Єврокомісії. 

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