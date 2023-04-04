На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
ГоловнаСвіт

До затриманого в РФ американського журналіста допустили адвокатів

Ув'язнення Гершковича є невиправданим і його можна назвати нападом на вільну пресу. 

До затриманого в РФ американського журналіста допустили адвокатів
Фото: EPA

Американський репортер Еван Гершкович, котрого раніше затримали російські спецслужби, зміг зустрітися зі своїми адвокатами.

Про це повідомляє CNN.

“Адвокати Евана змогли сьогодні зустрітися з ним у в'язниці. Вони сказали, що здоров’я Евана добре, і він вдячний за підтримку з усього світу. Ми підтримуємо Евана і продовжуємо закликати до його негайного звільнення”, – повідомив The Wall Street Journal.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У виданні наголосили, що Гершкович “ставив запитання та надавав розповіді очевидців у регіоні, щоб допомогти зберегти світ добре поінформованим”.

Таким чином, ув'язнення Гершковича є невиправданим і його можна назвати нападом на вільну пресу. 

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві. Після цього Держдепартамент США порадив своїм громадянам не їхати до РФ, а тим, хто вже знаходиться там, рекомендував негайно покинути Росію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також