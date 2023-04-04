До затриманого в РФ американського журналіста допустили адвокатів

Ув'язнення Гершковича є невиправданим і його можна назвати нападом на вільну пресу.

Американський репортер Еван Гершкович, котрого раніше затримали російські спецслужби, зміг зустрітися зі своїми адвокатами.

Про це повідомляє CNN.

“Адвокати Евана змогли сьогодні зустрітися з ним у в'язниці. Вони сказали, що здоров’я Евана добре, і він вдячний за підтримку з усього світу. Ми підтримуємо Евана і продовжуємо закликати до його негайного звільнення”, – повідомив The Wall Street Journal.

У виданні наголосили, що Гершкович “ставив запитання та надавав розповіді очевидців у регіоні, щоб допомогти зберегти світ добре поінформованим”.

Таким чином, ув'язнення Гершковича є невиправданим і його можна назвати нападом на вільну пресу.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві. Після цього Держдепартамент США порадив своїм громадянам не їхати до РФ, а тим, хто вже знаходиться там, рекомендував негайно покинути Росію.