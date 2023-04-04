Пентагон обіцяє "зовсім скоро" почати тренування українських бійців на танках M1-A1 Abrams

Тренування українців на американських танках M1-A1 Abrams ще не почалися, але розпочнуться "зовсім скоро", повідомляє CNN з посиланням на словами високопосадовця Міноборони США.

"Навчання Abrams ще не розпочалося… Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання, але я очікую, що це станеться відносно скоро", — сказав чиновник.

Від початку російського повномасштабного вторгнення США навчили понад 7000 українських військовослужбовців Штати планують відправити в Україну 31 танк М1-А1.

Нагадаємо, спершу Пентагон заявив, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу через складність і високу вартість обслуговування. Однак згодом стало відомо, що США готові передати 10 Abrams-ів, аби посилити тиск на Німеччину, щоб та передала Києву танки Leopard 2.