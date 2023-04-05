Окружний прокурор Манхеттена оприлюднив висунуті проти Дональда Трампа обвинувачення

За кожним з обвинувачень Трампу загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

45-й президент США Дональд Трамп звинувачується у низці незаконних виплат, зокрема жінкам, котрі могли мати з ним сексуальні стосунки.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на заяву окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга .

“Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації Нью-Йорка з метою "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з обвинуваченням, пов’язані з Трампом особи та він сам використовували схему викупу прав на потенційно шкідливу інформацію з тим, аби вона так і не була опублікована, з метою "підвищити його шанси на обрання".

"Потім Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, внісши десятки неправдивих записів у ділову документацію, щоб приховати злочинну діяльність, зокрема спроби порушити виборче законодавство штату і федеральне законодавство", – додав Елвін Брегг.

Зокрема, в обвинувальному акті вказують три епізоди за такою схемою:

колишньому швейцару готелю Trump Tower через підставну компанію було заплачено 30 тис. доларів. Гроші нібито були виплачені, щоб той не розповів про позашлюбну дитину Трампа;

неназваній жінці, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом, через ту ж компанію було заплачено 150 тис. доларів. З обставин обвинувачення випливає, що йдеться про модель Playboy Карен Макдугал;

юридичний радник Трампа за 12 днів до президентських виборів переказав 130 тис. доларів адвокату порноакторки через підставну компанію. Ймовірно, йдеться про Майкла Коена та Стормі Деніелс.

Трамп отримав обвинувачення за кожним фактом такої незаконної виплати. Їх здійснювали через його бізнес-імперію Trump Organization – в тих виплатах, коли оплата одній людині здійснювалась кількома траншами, кожен з них був окремим пунктом обвинувачення.

Втім, всі ці обвинувачення за законодавством Нью-Йорка - кримінальні правопорушення найменшого ступеня тяжкості. За кожне з них йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що експрезидента США Дональда Трампа взяли під арешт в окружному суді Манхеттена. Трамп перебував під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням обвинувачень.