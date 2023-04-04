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Фінляндія закриває ще одне представництво у Росії

Вирішення питань імміграції в Росії триває в посольстві Фінляндії в Москві і генеральному консульстві в Санкт-Петербурзі. 

Фінляндія закриває ще одне представництво у Росії
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Міністерство закордонних справ Фінляндії вирішило тимчасово закрити офіс "Петроскоін" при генконсульстві в російському Санкт-Петербурзі.

Про це повідомила пресслужба МЗС Фінляндії.

“У Фінляндії на даний момент немає потреби утримувати офіс у Петрозаводську, оскільки основні завдання офісу значно скоротилися. За потреби операцію можна перезапустити пізніше”, - йдеться у повідомленні.

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Офіс, роботу якого припиняють, було засновано в 1990 році. Він протягом трьох десятиліть займався питаннями імміграції, двосторонніх зв'язків і сприяннямі регіональному та транскордонному співробітництву.

У пресслужбі нагадали, що раніше МЗС прийняло аналогічне рішення щодо мурманського офісу, котрий, як і Петроскоін, підпорядковувалися Генеральному консульству в Санкт-Петербурзі. 

Втім, генконсульство в Санкт-Петербурзі продовжує працювати. Також це рішення не впливає на роботу посольства Росії у Фінляндії. 

Вирішення питань імміграції в Росії триває в посольстві Фінляндії в Москві і генеральному консульстві в Санкт-Петербурзі. 

Раніше Служба безпеки і розвідки Фінляндії розповіла, що російські розвідувальні операції були послаблені внаслідок видворення офіцерів російської розвідки та відмови у видачі віз. 

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