Фінляндія закриває ще одне представництво у Росії

Вирішення питань імміграції в Росії триває в посольстві Фінляндії в Москві і генеральному консульстві в Санкт-Петербурзі.

Міністерство закордонних справ Фінляндії вирішило тимчасово закрити офіс "Петроскоін" при генконсульстві в російському Санкт-Петербурзі.

Про це повідомила пресслужба МЗС Фінляндії.

“У Фінляндії на даний момент немає потреби утримувати офіс у Петрозаводську, оскільки основні завдання офісу значно скоротилися. За потреби операцію можна перезапустити пізніше”, - йдеться у повідомленні.

Офіс, роботу якого припиняють, було засновано в 1990 році. Він протягом трьох десятиліть займався питаннями імміграції, двосторонніх зв'язків і сприяннямі регіональному та транскордонному співробітництву.

У пресслужбі нагадали, що раніше МЗС прийняло аналогічне рішення щодо мурманського офісу, котрий, як і Петроскоін, підпорядковувалися Генеральному консульству в Санкт-Петербурзі.

Втім, генконсульство в Санкт-Петербурзі продовжує працювати. Також це рішення не впливає на роботу посольства Росії у Фінляндії.

Вирішення питань імміграції в Росії триває в посольстві Фінляндії в Москві і генеральному консульстві в Санкт-Петербурзі.

Раніше Служба безпеки і розвідки Фінляндії розповіла, що російські розвідувальні операції були послаблені внаслідок видворення офіцерів російської розвідки та відмови у видачі віз.