Видворення російських розвідників істотно послабило розвідувальні операції РФ у Фінляндії

Майбутнє членство Фінляндії в НАТО зробить країну більш цікавою мішенню для російської розвідки.

Служба безпеки і розвідки Фінляндії розповіла, що російські розвідувальні операції були послаблені внаслідок видворення офіцерів російської розвідки та відмови у видачі віз.

Про це повідомляє AP.

“Минулого року російська розвідувальна станція (у Фінляндії) скоротилася приблизно вдвічі від свого колишнього розміру”, - розповів директор Служби безпеки і розвідки Фінляндії Антті Пелттарі.

Він зазначив, що РФ все ще прагне розмістити офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, але їй доведеться знайти способи компенсувати нестачу людського інтелекту, наприклад, шляхом все більшого застосування інших форм таємних операцій за кордоном.

Зазначається, що майбутнє членство Фінляндії в НАТО зробить країну більш цікавою мішенню для російської розвідки.

Нагадаємо, 23 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО.