Проросійські депутати Австрії вийшли з зали під час відеозвернення Зеленського

Вони наполягають на тому, що їхня країна має бути "нейтральною".

Проросійські депутати парламенту Австрії вийшли з залу під час відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Вони є членами правої партії Freedom, пише The Guardian.

Зеленський у зверненні до депутатів подякував Австрії за гуманітарну допомогу та проєкти з розмінування. Австрія заявляла, що її позиція нейтралітету не дозволяє військове втручання в конфлікти, тож вона не може надсилати озброєння.

Проте Партія Свободи (FPO) за кілька днів до звернення попередила, що проведе певний протест. Її депутати були присутні на початку виступу, а потім пішли, додає Reuters.

"Сумно, що FPO є єдиною партією в парламенті, яка серйозно сприймає наш незмінний нейтралітет, тим самим виступаючи за мир", – заявив лідер партії Герберт Кікл.

На столах депутатів, які покинули залу, залишился таблички "простір нейтралітету" і "простір миру".

З пʼяти партій у парламенті Freedom Party має третю за чисельністю кількість депутатів.

У 2019 році Deutsche Welle писала, що з 2007 року представники цієї партії регулярно вітали путінську партію "Єдіная Расія" з перемогами на виборах і усно підтримували вторгнення РФ до Грузії. Її депутати їздили до Ічкерії, а в 2016 підписали угоду про співпрацю з "Єдінай Расієй".

За рекомендацією цієї партії в 2017 році міністром з закордонних справ стала Карін Кнайсель – саме вона відплясувала з Путіним на своєму весіллі. Тепер вона увійшла до ради директорів Роснафти.