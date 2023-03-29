Зеленський і прем'єрка Італії обговорили реалізацію української формули миру

Також ішлося про двосторонні та міжнародні ініціативи.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках глави держави у соцмережах.

Зеленський назвав розмову з Мелоні "продуктивною".

"Говорили про наші двосторонні та міжнародні ініціативи. Шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку. Працюємо далі!". - зазначив Президент.

Нагадаємо, раніше глава уряду Італії повідомила, що її держава планує навесні провести конференцію з відбудови України.

Нещодавно Мелоні у відповідь на пропозицію від італійської депутатки Елізи Скутеллі "зупинитись" у підтримці України криком пояснила важливість подальшої підтримки нашої держави.