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Зеленський і прем'єрка Італії обговорили реалізацію української формули миру

Також ішлося про двосторонні та міжнародні ініціативи.

Зеленський і прем'єрка Італії обговорили реалізацію української формули миру
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках глави держави у соцмережах.

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Зеленський назвав розмову з Мелоні "продуктивною".

"Говорили про наші двосторонні та міжнародні ініціативи. Шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку. Працюємо далі!". - зазначив Президент.

Нагадаємо, раніше глава уряду Італії повідомила, що її держава планує навесні провести конференцію з відбудови України.

Нещодавно Мелоні у відповідь на пропозицію від італійської депутатки Елізи Скутеллі "зупинитись" у підтримці України криком пояснила важливість подальшої підтримки нашої держави.

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