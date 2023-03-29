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Кабмін погодив припинення прикордонного співробітництва України з Росією та Білоруссю

Уряд схвалив проєкт Указу президента.

Кабмін погодив припинення прикордонного співробітництва України з Росією та Білоруссю
Фото: ДПСУ

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Указу Президента України про припинення прикордонного співробітництва України з Росією та Білоруссю. 

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Рішення передбачає погодження проєкту Указу Президента України про припинення дії Угоди між Україною і РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань та вихід України з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів республіки Білорусь, Росії та України.

Необхідність ухвалення такого рішення на засіданні уряду пояснив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, припинення дії міжнародних договорів України відбувається відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону України “Про міжнародні договори України” − у зв’язку з докорінною зміною обставин та систематичним невиконанням Російською федерацією та республікою Білорусь своїх міжнародних зобов’язань у відносинах з Україною.

“Прийняття такого Указу дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії вказаної Угоди та Меморандуму”, − підсумував Клименко.

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Нагадаємо, Польща збудувала 107 кілометрів загороджень з Калінінградською областю Російської Федерації.

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