Порошенко на зустрічі з делегацією Міжнародного демократичного союзу закликав прискорити постачання зброї для ЗСУ

За результатами Форуму також була схвалена Резолюція на підтримку України.

Україна має залишатися темою номер один для Вільного світу – про це заявив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час зустрічі в офісі партії з делегацією Міжнародного демократичного союзу. Він закликав посилити підтримку України та санкції проти Росії.





«Це була дійсно чесна і щира розмова. Ми з командою відстоювали прискорення передачі Україні необхідної зброї та посилення нищівних санкцій проти російської економіки. Бо кожна така зустріч — це наше підсилення, підсилення України на міжнародній арені та наших Збройних Сил», – пише Порошенко у Facebook.



Порошенко наголосив: всестороння підтримка України – це надійна інвестиція Заходу у спільну безпеку. «Найбільш ефективні гарантії безпеки і для України, і для Заходу – це якнайшвидше повноправне членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі», – вважає експрезидент.

За його словами, також обговорили питання розвитку та зміцнення демократії, верховенства права, свободи медіа, стійкості інститутів держави в Україні.

За результатами Форуму також була схвалена Резолюція на підтримку України. Міжнародний демократичний союз підтвердив міцну єдність та солідарність з народом України, який продовжує хоробро та самовіддано боротися з російською агресією, метою якої є знищення українського вільного та демократичного суспільства.