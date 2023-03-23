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Авторитет Папи Франциска може врятувати 16 тисяч українських дітей, - Порошенко

Політик вважає, що Папа Римський міг би використати свій міжнародний вплив.

Авторитет Папи Франциска може врятувати 16 тисяч українських дітей, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 заявив, що Папа Франциск міг би використати свій міжнародний вплив та авторитет для визволення українських полонених і повернення депортованих Росією дітей. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Я вважаю, що вплив Папи Франциска на процес, наприклад, щодо звільнення українських заручників із російських в’язниць можливий і це має бути важлива гуманітарна місія. Друга позиція: треба повернути українських дітей, яких Путін забрав з України, незаконно депортованих дітей. І ми дуже хочемо почути сильний голос Папи Франциска на захист українських дітей у Європі», – наголосив експрезидент.

Мудре слово та його авторитет Папи Римського, на думку Порошенка, можуть врятувати понад 16 тисяч українських дітей,

«У цій ситуації ми розраховуємо на Папу Франциска. Ми однозначно хочемо продемонструвати, що весь світ зараз з Україною, а Росія – в повній ізоляції», – наголосив Петро Порошенко.

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