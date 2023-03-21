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Конкретики поки що немає, – Зеленський про розмову з Сі Цзіньпінем

При цьому були "сигнали" щодо такої розмови.

Конкретики поки що немає, – Зеленський про розмову з Сі Цзіньпінем
Фото: ЕРА/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтвердження його телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем поки що немає. 

Про це очільник держави сказав у вівторок, 21 березня, на пресконференції із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який перебуває в Києві.

«Щодо зустрічі чи розмови з Китаєм – якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає», – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 20 березня Сі Цзіньпін приїхав до Путіна у Москву. Під час візиту він назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки. Він також став першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на його арешт.

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