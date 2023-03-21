Конкретики поки що немає, – Зеленський про розмову з Сі Цзіньпінем

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтвердження його телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем поки що немає.

Про це очільник держави сказав у вівторок, 21 березня, на пресконференції із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який перебуває в Києві.

«Щодо зустрічі чи розмови з Китаєм – якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 березня Сі Цзіньпін приїхав до Путіна у Москву. Під час візиту він назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки. Він також став першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на його арешт.