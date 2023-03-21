Для отримання українського громадянства треба буде скласти іспит на знання мови, історії та Конституції

Верховна Рада України на засіданні 21 березня прийняла урядовий Закон про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України 7606.

За закон в цілому проголосував 281 нардеп, передає кореспондент LB.

«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року РФ на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України», — написано у пояснювальній записці.

Тому законом запроваджується комплексний іспит з основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до громадянства України, а також приводиться у відповідність до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» виконання умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями осіб.

Також переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства становить державний інтерес, які в установленому законодавством порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України. У тому числі, які нагороджені державною нагородою, отримали посвідку на тимчасове проживання.

«За законом, особи вказаних категорій повинні протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою… Також встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України», — додають у записці.

Нагадаємо, у січні президент призупинив громадянство 13 представників шеи єпархійст УПЦ МП.