Крім того, японці передають українським військовим два контейнери корисної продукції.

Японські депутати придбали для українських захисників 20 траків Toyota Hilux.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

“Сьогодні у нас маленька приємність (крім великої - візиту премʼєр-міністра Кішіди до Києва). Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії Відродження за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн доларів, на які придбала 20 траків Тойота Хелікс і два контейнери корисної продукції для наших ЗСУ”, - повідомив посол.

Він зазначив, що все це найближчим часом прибуде в Україну.

Сергій Корсуньский також повідомив, що у парламенті Японії Україна має підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох депутатів.

Фото: facebook/Sergiy Korsunsky

Фото: facebook/Sergiy Korsunsky

Фото: facebook/Sergiy Korsunsky

Нагадаємо, у березні урядовці Японії підписали угоду про $170 млн на екстрене відновлення України. Гроші підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури.