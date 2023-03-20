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Парламентські комітети схвалили кандидатури двох міністрів

Депутати підтримали призначення Михайла Федорова та Олександра Камишіна.

Парламентські комітети схвалили кандидатури двох міністрів
Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

Два парламентські комітети схвалили кандидатури Михайла Федорова та Олександра Камишіна.

Про це у телеграмі повідомив представник Кабінету Міністрів в Раді Тарас Мельничук.

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Так, Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації на своєму позачерговому засіданні рекомендував депутатам призначити Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації. А комітет із питань економічного розвитку рекомендував призначити Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, 20 березня у Верховну Раду надійшли подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення трьох міністрів.

Того ж дня парламент відправив у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра стратегічних галузей Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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