Парламентські комітети схвалили кандидатури двох міністрів

Два парламентські комітети схвалили кандидатури Михайла Федорова та Олександра Камишіна.

Про це у телеграмі повідомив представник Кабінету Міністрів в Раді Тарас Мельничук.

Так, Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації на своєму позачерговому засіданні рекомендував депутатам призначити Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації. А комітет із питань економічного розвитку рекомендував призначити Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, 20 березня у Верховну Раду надійшли подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення трьох міністрів.

Того ж дня парламент відправив у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра стратегічних галузей Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.