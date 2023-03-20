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Рада припинила депутатські повноваження Забродського

Раніше генерал написав заяву про складання повноважень та зосередиться на роботі у Генштабі.

Рада припинила депутатські повноваження Забродського
Михайло Забродський
Фото: прес-центр штабу АТО

Верховна Рада у понеділок, 20 березня, припинила депутатські повноваження Михайла Забродського (фракція "Європейська солідарність").

Про це написав нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За припинення депутатських повноважень Забродського проголосували 307 нардепів. 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Рада «достроково припинила повноваження народного депутата України Забродського Михайла Віталійовича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія «Європейська Солідарність», у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», — йдеться в документі.

Наразі в парламенті залишилися 404 народних депутатів. 

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Нагадаємо, як повідомляли джерела LB з фракції «ЄС», наступною депутаткою стане Ірина Никорак - депутатка Київради від “Солідарності”. Зокрема, вона відома розробкою та пошиттям військової форми для жінок. 

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