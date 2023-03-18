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“Слуги народу” зустрілися з кандидатом в міністри освіти Оксеном Лісовим

У “слуг” залишились позитивні враження від Оксена Лісового. 

“Слуги народу” зустрілися з кандидатом в міністри освіти Оксеном Лісовим
Фото: Facebook/Роман Грищук

Парламентська фракція партії “Слуги Народу” зустрілася з кандидатом в міністри освіти Оксеном Лісовим. 

Про це повідомив нардеп Роман Грищук

“Закінчили засідання фракції. Максимально позитивні враження від майбутнього міністра освіти і науки. Оксен Лісовий молодець!” - написав Грищук.

Крім того, він зауважив, що у команді з міністром цифрової трансформації Михаїлом Федоровим у ролі профільного віцепрем‘єра і підтримкою комітету можуть бути гарні результати. 

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді

Зокрема, планується звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. На його місце збираються призначити Оксена Лісового. 

Крім того, віцепрем'єр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Також у Верховній Раді зареєстрована заява про відставку віце-прем'єра Михайла Федорова. Федорова планують заново затвердити з розширеними повноваженнями.

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