“Слуги народу” зустрілися з кандидатом в міністри освіти Оксеном Лісовим

У “слуг” залишились позитивні враження від Оксена Лісового.

Парламентська фракція партії “Слуги Народу” зустрілася з кандидатом в міністри освіти Оксеном Лісовим.

Про це повідомив нардеп Роман Грищук.

“Закінчили засідання фракції. Максимально позитивні враження від майбутнього міністра освіти і науки. Оксен Лісовий молодець!” - написав Грищук.

Крім того, він зауважив, що у команді з міністром цифрової трансформації Михаїлом Федоровим у ролі профільного віцепрем‘єра і підтримкою комітету можуть бути гарні результати.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді.

Зокрема, планується звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. На його місце збираються призначити Оксена Лісового.

Крім того, віцепрем'єр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Також у Верховній Раді зареєстрована заява про відставку віце-прем'єра Михайла Федорова. Федорова планують заново затвердити з розширеними повноваженнями.