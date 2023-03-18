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Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)

Шкарлета планують звільнити.

Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Фото: kmu.gov.ua

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль підтвердив кадрові зміни в уряді, які мають відбутися наступного тижня.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга народу" обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень", - написав Шмигаль. 

Йдеться про: 

  • Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;
  • Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового; 
  • Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;
  • Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. 

Крім того, віцепрем'єр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Оновлено. 18 березня у Верховній Раді зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також у Верховній Раді зареєстрована заява про відставку віце-прем'єра Михайла Федорова. Федорова планують заново затвердити з розширеними повноваженнями.

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Раніше повідомлялось, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде у відставку.

Також повідомлялось, що Павло Рябікін йде з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Питання щодо призначення послом в Китай Павла Рябікіна досі не вирішене. Як вказують джерела, рішення щодо затвердження його кандидатури поставили на паузу в Офісі президента. Міністерство закордонних справ не отримало від Офісу президента відповіді на свій запит щодо призначення Рябікіна.

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