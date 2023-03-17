Президент призначив нового посла в Естонії

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Естонії.

Про це йдеться в тексті указу на сайті глави держави.

З посади звільнили Мар'яну Бецу. Замість неї Зеленський призначив Максима Коненка.

"Призначити Кононенка Максима Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці", - повідомлено в указі Президента.

Нагадаємо, послом України в Індії може стати чинний заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. Досі не вирішене питання щодо призначення послом в Китай чинного міністра з стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

Тим часом голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пішов із посади. Це пов’язано з призначенням його послом до Казахстану.