Порошенко зібрав нову партію техніки для військових

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко з волонтерами зібрав нову партію техніки для військових, яку завтра відвезе на східний фронт. Про це повідомляє пресслужба «ЄС». На передову повезуть генератори, монітори, планшети, дрони, автомобільні радіостанції, акумулятори, зарядні пристрої, Старлінки та іншу техніку на суму близько 6 млн грн.



«На Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, а й всього світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І саме українські герої борються за цей вільний світ. А ми їм допомагаємо», – написав Порошенкоу Facebook.



За його словами, вантаж піде до артилеристів, десантників, моторизованих бригад.



Фото: eurosolidarity.org

«І такі масштабні збори у нас кожного дня, бо ви знов і знову скидаєте донати у фонд ГО Справа Громад, а ми з Мариною та Фондом Порошенка традиційно подвоюємо суму. Це – ваш з нами внесок в контрнаступ», – наголошує п‘ятий Президент.



