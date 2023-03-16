Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаПолітика

Кличко нагородив комунальників допрофесійного свята

Пклконад 1000 працівників житлово-комунального господарства столиці сьогодні захищають державу в Збройних Силах України та в Територіальній обороні.

Кличко нагородив комунальників допрофесійного свята
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення привітав столичних комунальників і вручив їм почесні грамоти та подяки. Про це повідомив сайт Київської міської влади. 

«Ця зима була найважчою, бо тривала в умовах війни і постійних атак російських варварів на критичну інфраструктуру країни та Києва. Ворог цілив у наші теплові та електростанції, обстрілював житлові будинки, лікарні, школи та садочки. Хотів залишити столицю без води, тепла і світла. Але завдяки вашій відданій та злагодженій праці зробити це варварам не вдалося. Комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, повертаючи киянам життєво важливі послуги. На жаль, іноді ціною власного життя. Бо ви працювали і під обстрілами, і одразу після них – коли ще все палало», - заявив Віталій Кличко. 

Він також зазначив, що понад 1000 працівників житлово-комунального господарства столиці сьогодні захищають державу в Збройних Силах України та в Територіальній обороні. А інші обмеженими силами забезпечували життєдіяльність столиці.

«Навіть у найгарячіші перші місяці війни в Києві щодня прибирали вулиці й двори, вивозили сміття. Не припиняли постачання води й тепла, утримували дороги, доглядали зелені території», – зазначив мер. 

Віталій Кличко підкреслив, що за час цієї жахливої війни місто стало сильнішим і готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, завдяки і міжнародним партнерам. Він висловив подяку начальнику відділу водоспоживання, санітарії та гігієни води UNICEF Ukraine Ніколасу Осберту, який був присутній на заході. За часи війни Київ отримав від UNICEF 31 генератор. Завдяки роботі цього обладнання безперебійно постачається вода навіть в умовах відключення світла для понад 320 тисяч киян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також