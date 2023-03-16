Кличко нагородив комунальників допрофесійного свята

Пклконад 1000 працівників житлово-комунального господарства столиці сьогодні захищають державу в Збройних Силах України та в Територіальній обороні.

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення привітав столичних комунальників і вручив їм почесні грамоти та подяки. Про це повідомив сайт Київської міської влади.

«Ця зима була найважчою, бо тривала в умовах війни і постійних атак російських варварів на критичну інфраструктуру країни та Києва. Ворог цілив у наші теплові та електростанції, обстрілював житлові будинки, лікарні, школи та садочки. Хотів залишити столицю без води, тепла і світла. Але завдяки вашій відданій та злагодженій праці зробити це варварам не вдалося. Комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, повертаючи киянам життєво важливі послуги. На жаль, іноді ціною власного життя. Бо ви працювали і під обстрілами, і одразу після них – коли ще все палало», - заявив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що понад 1000 працівників житлово-комунального господарства столиці сьогодні захищають державу в Збройних Силах України та в Територіальній обороні. А інші обмеженими силами забезпечували життєдіяльність столиці.

«Навіть у найгарячіші перші місяці війни в Києві щодня прибирали вулиці й двори, вивозили сміття. Не припиняли постачання води й тепла, утримували дороги, доглядали зелені території», – зазначив мер.

Віталій Кличко підкреслив, що за час цієї жахливої війни місто стало сильнішим і готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, завдяки і міжнародним партнерам. Він висловив подяку начальнику відділу водоспоживання, санітарії та гігієни води UNICEF Ukraine Ніколасу Осберту, який був присутній на заході. За часи війни Київ отримав від UNICEF 31 генератор. Завдяки роботі цього обладнання безперебійно постачається вода навіть в умовах відключення світла для понад 320 тисяч киян.