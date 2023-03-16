​Льовочкін запропонував відкликати його з Комітету Ради з питань нацбезпеки

Члени депутатської групи "Платформа за життя і мир" Сергій Льовочкін і Михайло Папієв пропонують Верховній Раді відкликати Льовочкіна з персонального складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт постанови №9109 зареєстровано в Раді 15 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

У пояснювальній записці зазначається, що Льовочкін як член "Платформи за життя і мир" не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану в Україні.

Улютому аналогічний проєкт постанови (№9022) був зареєстрований представниками фракцій "Слуга народу" і "Голос", але розглянутий на пленарному засіданні поки що не був.

Нагадаємо, Льовочкін був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" і входив до однойменної фракції. Діяльність ОПЗЖ в Україні було заборонено рішенням суду 2022 року, після чого припинила існування і фракція цієї політичної сили в законодавчому органі.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Льовочкін утік з України і був відсутній на останніх засіданнях. Крім того, він став фігурантом розслідування "Української Правди" про “Батальйон Монако” і, за даними видання, проживав неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.

У річницю повномасштабного вторгнення РФ Льовочкін з'явився в парламенті та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців – Волошина, Королевської та Солода.