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Прем’єр-міністр Словенії може відвідати Україну у квітні

Візит наразі перебуває на стадії підготовки.

Прем’єр-міністр Словенії може відвідати Україну у квітні
Фото: europa.eu

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб може відвідати Україну у квітні.

Про це пише видання з sta.si посиланням на джерела.

Голоба запросив відвідати Україну президент Володимир Зеленський.

В офісі прем’єра зазначили, що візит наразі перебуває на стадії підготовки. 

“Проте добре обізнане джерело повідомляє, що він має відвідати Україну у квітні”, – йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, у січні Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар і запросив її до Києва.

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