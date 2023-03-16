Прем’єр-міністр Словенії може відвідати Україну у квітні

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб може відвідати Україну у квітні.

Про це пише видання з sta.si посиланням на джерела.

Голоба запросив відвідати Україну президент Володимир Зеленський.

В офісі прем’єра зазначили, що візит наразі перебуває на стадії підготовки.

“Проте добре обізнане джерело повідомляє, що він має відвідати Україну у квітні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар і запросив її до Києва.