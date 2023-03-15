Найбільшою довірою українців користуються Зеленський, Притула, Подоляк, - Центр Разумкова

Найбільшою довірою українців серед політиків та публічних діячів користується президент Володимир Зеленський, за ним слідують Сергій Притула, Михайло Подоляк, Віталій Кличко та Олексій Данілов.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова у лютому-березні 2023 року.

Президенту Володимиру Зеленському виголосили довіру майже 85% опитаних. Актору й волонтеру Сергію Притулі довіряють 65% респондентів. Раднику голови Офісу президента Михайлу Подоляку довіряють майже 60% українців. Майже 58% опитаних висловили довіру меру столиці Віталію Кличку. Секретарю Ради національної безпеки й оборони України Олексію Данілову довіряють майже 55%.

Більше половини українців також висловили довіру прем'єр-міністру Денису Шмигалю (51,6%) та міністру оборони Олексій Резнікову (51,3%).

Більшість опитаних не довіряють Юрію Бойку (82%), Юлії Тимошенко (76%), Петру Порошенку (65%), Олексію Арестовичу (59%).

Порівняно з 2021 роком зросла частка тих, хто довіряє Зеленському (з 33% до 85%), Притулі (з 22% до 65%), Кличку (з 26% до 58%), Данілову (з 12% до 55%), Шмигалю (з 11% до 52%), Єрмаку (з 10% до 41%).

Опитування проводили в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, що 82% українців вважають, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи вона стане членом Європейського Союзу.