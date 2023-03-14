Сила українців і держави загалом ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час – не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє.

Президент України 14 березня вручив державні нагороди нашим воїнам і їх рідним на честь Дня українського добровольця. Серед них - мамі Героя України Олександра Мацієвського та батьку й дружині Героя України Тараса Бобанича.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Також він сьогоднішніми указами відзначив 363 українських добровольців, 47 із них – посмертно.

“Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України й українців. Міцність наших сил оборони й безпеки – у міцності нашого народу”, - наголосив президент.

Він наголосив, що сила українців і держави загалом ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час – не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє.

Верховний головнокомандувач подякував за шеврон “Да Вінчі”, Героя України Дмитра Коцюбайла, який йому передала Аліна Михайлова, та за ще один шеврон від хлопців, який передали на церемонії.

“Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага – ОСУВ “Хортиця” і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально. Далі генерал Тарнавський доповідав щодо “Таврії” – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ “Одеса”. Генерал Наєв – щодо “Півночі”. Звичайно, постійно на Ставці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї”, - запевнив голова держави.

Він нагадав, що Україна працює з партнерами, щоб посилювати тиск на Росію.

“Сьогодні в Києві з візитом була пані Прем’єр-міністр Ісландії. Держави, яка допомагає політично й гуманітарно Україні, яка додає свій голос до глобальної коаліції захисників України та свободи.

Ми обговорили співпрацю на євроатлантичному та європейському напрямках, у міжнародних структурах. Одне з ключових питань – покарання держави-терориста та всіх російських убивць. Готуємося до саміту глав держав і урядів країн Ради Європи, що відбудеться в столиці Ісландії та може мати вагоме значення для притягнення Росії до відповідальності за агресію”, - зазначив президент України.

Також він поспілкувався із паном Мердоком, CEO корпорації Fox та співголовою News Corp – однієї з провідних медійних структур Сполучених Штатів Америки.

“Рік тому саме в цей день під обстріл російських військових у Київській області, у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Fox. Тоді загинули Пʼєр Закржевський та Олександра Кувшинова, був важко поранений Бенджамін Холл. Загалом трохи більш ніж за рік були вбиті й поранені десятки медійників. Кожне життя ми цінуємо, кожного й кожну ми пам’ятаємо”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Нідерланди у 2025 році передадуть Україні два кораблі-міношукачі.