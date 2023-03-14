Релокований з Маріуполя університет відкрив у Кропивницькому курси з української мови

Релокований з Маріуполя Донецький державний університет внутрішніх справ організував курси з української мови. Відвідати їх можуть всі бажаючі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У нас це вже другі курси, перші проходили з грудня до серпня. Ініціатива частково наша, загалом це рекомендація Міністерства освіти, спрямована на навчання для внутрішньо переміщених осіб, але ми вирішили, що буде правильніше зробити їх для всіх охочих”, - розповіла Юлія Короткова, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ.

Вона додала, що до групи входять 25 осіб, оскільки більше буде не так ефективно. Наразі відсоток місцевих жителів більший, ніж переселенців.

Кожне заняття складається з теоретичного та практичного блоків. Крім практичних вправ, вивчають українських письменників, культуру України та інші теми. Друга частина заняття - розмовна практика на ці теми.

Курси триватимуть до кінця травня, заняття відбуваються двічі на тиждень. Перше заняття відбулося сьогодні, 14 березня.

Нагадаємо, частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%.