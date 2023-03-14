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Релокований з Маріуполя університет відкрив у Кропивницькому курси з української мови

Перше заняття відбулося сьогодні, 14 березня.

Релокований з Маріуполя університет відкрив у Кропивницькому курси з української мови
Фото: Укрінформ

Релокований з Маріуполя Донецький державний університет внутрішніх справ організував курси з української мови. Відвідати їх можуть всі бажаючі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У нас це вже другі курси, перші проходили з грудня до серпня. Ініціатива частково наша, загалом це рекомендація Міністерства освіти, спрямована на навчання для внутрішньо переміщених осіб, але ми вирішили, що буде правильніше зробити їх для всіх охочих”, - розповіла Юлія Короткова, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ. 

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Вона додала, що до групи входять 25 осіб, оскільки більше буде не так ефективно. Наразі відсоток місцевих жителів більший, ніж переселенців. 

Кожне заняття складається з теоретичного та практичного блоків. Крім практичних вправ, вивчають українських письменників, культуру України та інші теми. Друга частина заняття - розмовна практика на ці теми.

Курси триватимуть до кінця травня, заняття відбуваються двічі на тиждень. Перше заняття відбулося сьогодні, 14 березня.

Нагадаємо, частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%.

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