Росіяни переходять в оборону на певних ділянках фронту, - Резніков

Російські окупанти вже готуються до українського контрнаступу і переходять в оборону на певних ділянках фронту.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час брифінгу зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

"Росіяни дуже добре вчаться, тому вони сіли в оборону вже. Вони риють окопи, споруджують фортифікаційні укріплення. До речі, в Криму теж", – сказав Резніков.

Він наголосив, що це означає, що росіяни вже готуються до захисту і вірять, що українські сили підуть в контрнаступ.

"І це добрий знак. Тому що це вже йде матеріалізація простору. Ми вже створюємо майбутнє, вони вже програли. Раз вони в своїй "спеціальній військовій операції" перейшли в захист – вони вже програли", – заявив міністр.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, ворог надалі наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.