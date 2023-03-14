Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни переходять в оборону на певних ділянках фронту, - Резніков

Риють окопи, споруджують фортифікаційні укріплення.

Росіяни переходять в оборону на певних ділянках фронту, - Резніков
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти вже готуються до українського контрнаступу і переходять в оборону на певних ділянках фронту. 

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час брифінгу зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

"Росіяни дуже добре вчаться, тому вони сіли в оборону вже. Вони риють окопи, споруджують фортифікаційні укріплення. До речі, в Криму теж", – сказав Резніков.

Він наголосив, що це означає, що росіяни вже готуються до захисту і вірять, що українські сили підуть в контрнаступ.

"І це добрий знак. Тому що це вже йде матеріалізація простору. Ми вже створюємо майбутнє, вони вже програли. Раз вони в своїй "спеціальній військовій операції" перейшли в захист – вони вже програли", – заявив міністр.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що за даними Генштабу, ворог надалі наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також