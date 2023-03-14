На Донеччину прибуло підкріплення росіян: близько 1 000 окупантів оселилися на турбазах селища Ялта

Повністю перекриті найближчі до турбаз вулиці та вся пляжна зона.

На території прибережних турбаз і пансіонатів селища Ялта Донецької області протягом останніх декількох діб було розміщено додатково близько тисячі військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"У зв’язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів. Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк стає тиловою базою для окупаційних військ, угруповання яких у місті помітно зростає.