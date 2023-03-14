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Внаслідок обстрілу Краматорська поранені 9 людей

Одна жінка має важкі поранення.

Внаслідок обстрілу Краматорська поранені 9 людей
Фото: Олександр Гончаренко

Кількість поранених у результаті ранкового удару по Краматорську зросла до дев'яти.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає "Суспільне".

"Середньої важкості одна жінка. Всі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу дві людини, п'ять жителів - на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися", - сказав Гончаренко.

За його словам, на момент обстрілу у найбільш пошкодженому будинку жителі мешкали у семи квартирах. Всього у будинку 24 квартири. Загалом внаслідок обстрілів пошкоджено 25 три- та п'ятиповерхових будинків, здебільшого у них вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

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Нагадаємо, що уранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська.

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