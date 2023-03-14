Утримання Бахмута і забезпечення зброєю: президент провів засідання Ставки

Окремо обговорили надходження техніки і озброєння від партнерів.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема у Бахмуті.

Про це повідомляє сайт президента України.

Згідно з повідомленням, члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

“Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута”, – йдеться у повідомленні.

На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків і керівник ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.