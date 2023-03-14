Утримання Бахмута і забезпечення зброєю: президент провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема у Бахмуті.
Про це повідомляє сайт президента України.
Згідно з повідомленням, члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.
“Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута”, – йдеться у повідомленні.
На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.
Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.
У засіданні взяли участь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків і керівник ОП Андрій Єрмак.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.