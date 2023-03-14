СБУ викрила ще 8 прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні

Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть.

Служба безпеки України заявила, що нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у злочинах проти нашої держави.

У Києві:

заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканця столиці, що під видуманим ім’ям у соцмережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.

У Закарпатській області:

викрито місцевого блогера, який розповсюджував у соцмережах фейки та маніпуляції російської пропаганди щодо «церковної теми» в Україні.

Зловмисник «розганяв» ворожі наративи, в яких ображав почуття віруючих, вдавався до зневажливих висловлювань на їхню адресу.

Для підготовки своїх «публікацій» використовував матеріали з прокремлівських інтернет-ресурсів.

У Черкасах:

встановлено ще двох поплічниць агресора. Одна з них колишня посадовиця прокуратури, інша – працівниця філії одного із державних банків.

Під час листування у месенджерах вони виправдовували воєнні злочини російських окупантів та поширювали дезінформацію про підрозділи ЗСУ.

На Вінниччині:

заблоковано підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких – колишні вчитель школи та медпрацівник.

У забороненій соцмережі «Однокласники» вони закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які використовували для розповсюдження деструктивного контенту.

Тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру пропагандисту російського видання, яке належить “друзям Путіна”. Його завданням є поширення антиукраїнських фейків та виправдовування злочинів загарбників.