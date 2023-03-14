Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ викрила ще 8 прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні

Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть.

СБУ викрила ще 8 прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у злочинах проти нашої держави.

У Києві:

заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканця столиці, що під видуманим ім’ям у соцмережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.

У Закарпатській області:

викрито місцевого блогера, який розповсюджував у соцмережах фейки та маніпуляції російської пропаганди щодо «церковної теми» в Україні.

Зловмисник «розганяв» ворожі наративи, в яких ображав почуття віруючих, вдавався до зневажливих висловлювань на їхню адресу.

Для підготовки своїх «публікацій» використовував матеріали з прокремлівських інтернет-ресурсів.

У Черкасах:

встановлено ще двох поплічниць агресора. Одна з них колишня посадовиця прокуратури, інша – працівниця філії одного із державних банків.

Під час листування у месенджерах вони виправдовували воєнні злочини російських окупантів та поширювали дезінформацію про підрозділи ЗСУ.

На Вінниччині:

заблоковано підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких – колишні вчитель школи та медпрацівник.

У забороненій соцмережі «Однокласники» вони закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які використовували для розповсюдження деструктивного контенту.

Тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру пропагандисту російського видання, яке належить “друзям Путіна”. Його завданням є поширення антиукраїнських фейків та виправдовування злочинів загарбників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також