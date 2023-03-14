СБУ викрила ще 8 прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні

Служба безпеки України заявила, що нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у злочинах проти нашої держави.
У Києві:
заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканця столиці, що під видуманим ім’ям у соцмережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.
У Закарпатській області:
викрито місцевого блогера, який розповсюджував у соцмережах фейки та маніпуляції російської пропаганди щодо «церковної теми» в Україні.
Зловмисник «розганяв» ворожі наративи, в яких ображав почуття віруючих, вдавався до зневажливих висловлювань на їхню адресу.
Для підготовки своїх «публікацій» використовував матеріали з прокремлівських інтернет-ресурсів.
У Черкасах:
встановлено ще двох поплічниць агресора. Одна з них колишня посадовиця прокуратури, інша – працівниця філії одного із державних банків.
Під час листування у месенджерах вони виправдовували воєнні злочини російських окупантів та поширювали дезінформацію про підрозділи ЗСУ.
На Вінниччині:
заблоковано підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких – колишні вчитель школи та медпрацівник.
У забороненій соцмережі «Однокласники» вони закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України.
Під час обшуків за місцями перебування фігурантів виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які використовували для розповсюдження деструктивного контенту.
Тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру пропагандисту російського видання, яке належить “друзям Путіна”. Його завданням є поширення антиукраїнських фейків та виправдовування злочинів загарбників.