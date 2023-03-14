Головне за ніч. Вівторок, 14 березня

Уранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська. За уточненими даними від Офісу генпрокурора, одна людина загинула, ще троє були поранені.

Місце обстрілу досліджують правоохоронці та рятувальники.

“Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок”, – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

З-під завалів дістали чотирьох потерпілих, але одного медикам врятувати не вдалось. Краматорськ зазнає систематичних ворожих атак.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник, попри значні втрати, продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 14 березня 2023 орієнтовно склали 160 540 осіб. Захисники ліквідували ще 740 окупантів минулої доби. Росія втратила і техніку, зокрема 10 танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День добровольця. Усім, хто пішов захищати Україну від російських загарбників, подякували президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

День українського добровольця Верховна Рада запровадила в 2017 році в річницю формування першого добровольчого батальйону. Саме 14 березня 2014 року понад 500 учасників Самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях для військової підготовки та участі в боях на Донбасі, що тоді насувалися.

Адміністрація президента Байдена хоче отримати оборонний бюджет у розмірі 886 мільярдів доларів з огляду на війну в Україні.

Цей запит включає підвищення зарплати військам на 5,2% і найбільші за всю історію асигнування на дослідження та розробки – 145 млрд доларів. Він передбачає виділення 842 млрд доларів для Пентагону та 44 млрд доларів для пов'язаних з обороною програм у Федеральному бюро розслідувань, Міністерстві енергетики та інших агентствах.

Таким чином, загальна сума бюджетної пропозиції на 2024 рік на 28 млрд доларів перевищує минулорічні 858 млрд доларів.

Докладніше – в новині.

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