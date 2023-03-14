Захисники ліквідували за добу 740 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 14 березня 2023 орієнтовно склали 160 540 осіб. Захисники ліквідували ще 740 окупантів минулої доби.

Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

танків – 3484 (+10)

бойових броньованих машин – 6789 (+15)

артилерійських систем – 2519 (+16)

РСЗВ – 495 (+2)

засоби ППО – 260 (+1)

літаків – 304 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11)

крилаті ракети – 907 (+0)

кораблі – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13)

спеціальна техніка – 256 (+5).

Фото: Генеральний штаб в Facebook

Нагадаємо, протягом минулої доби оборонці відбили понад 100 ворожих атак. Ворог зосереджений на наступі за кількома напрямками.