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Захисники ліквідували за добу 740 окупантів, – Генштаб

Росія втратила і техніку, зокрема 10 танків. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 14 березня 2023 орієнтовно склали 160 540 осіб. Захисники ліквідували ще 740 окупантів минулої доби.

Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 3484 (+10)
  • бойових броньованих машин – 6789 (+15)
  • артилерійських систем – 2519 (+16)
  • РСЗВ – 495 (+2)
  • засоби ППО – 260 (+1)
  • літаків – 304 (+0)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11)
  • крилаті ракети – 907 (+0)
  • кораблі – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13)
  • спеціальна техніка – 256 (+5).

Фото: Генеральний штаб в Facebook

Нагадаємо, протягом минулої доби оборонці відбили понад 100 ворожих атак. Ворог зосереджений на наступі за кількома напрямками. 

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