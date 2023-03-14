Захисники ліквідували за добу 740 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 14 березня 2023 орієнтовно склали 160 540 осіб. Захисники ліквідували ще 740 окупантів минулої доби.
Про це повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:
- танків – 3484 (+10)
- бойових броньованих машин – 6789 (+15)
- артилерійських систем – 2519 (+16)
- РСЗВ – 495 (+2)
- засоби ППО – 260 (+1)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11)
- крилаті ракети – 907 (+0)
- кораблі – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13)
- спеціальна техніка – 256 (+5).
Нагадаємо, протягом минулої доби оборонці відбили понад 100 ворожих атак. Ворог зосереджений на наступі за кількома напрямками.