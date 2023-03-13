В Києві та області скасовані стабілізаційні відключення

Ввечері 13 березня були скасовані стабілізаційні відключення у Києві та Київській області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

“Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються”, – зазначили в пресслужбі.

Втім, ситуація в енергосистемі досі складна, додали в ДТЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що фактично на всій вільній території держави забезпечені енергетичні потреби українців відповідно до можливостей генерації. А Україна продовжує готуватись до наступного опалювального сезону. Це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей.