На війні загинув співробітник Держгеокадастру Вадим Згурський

У нього залишилася дружина та двоє синів.

На війні загинув головний спеціаліст управління інформаційних технологій та захисту інформації Держгеокадастру Вадим Згурський.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"З перших днів повномасштабних бойових дій Вадим став на захист нашої Батьківщини. 30-річний Воїн пройшов найгарячіші точки фронту. Вадим був відповідальною, працьовитою, життєрадісною людиною. У нього залишилася дружина та двоє синів", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, днями померла поранена ворожим обстрілом речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка. А під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок.