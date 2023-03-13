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На війні загинув співробітник Держгеокадастру Вадим Згурський

У нього залишилася дружина та двоє синів.

На війні загинув співробітник Держгеокадастру Вадим Згурський
Фото: ДПСУ

На війні загинув головний спеціаліст управління інформаційних технологій та захисту інформації Держгеокадастру Вадим Згурський.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

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"З перших днів повномасштабних бойових дій Вадим став на захист нашої Батьківщини. 30-річний Воїн пройшов найгарячіші точки фронту. Вадим був відповідальною, працьовитою, життєрадісною людиною. У нього залишилася дружина та двоє синів", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, днями померла поранена ворожим обстрілом речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка. А під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок.

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