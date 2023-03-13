Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб

На Куп’янському та Лиманському напрямках російська армія намагається прорвати оборону українських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рашисти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки. Також вороги здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області та Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Загалом за добу окупанти завдали 29 авіаційних та 6 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тим часом авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Станом на 18.00 13 березня ситуація на фронті така:

на Волинському , Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Бачівськ, Старикове та Шалигине Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище та Вовчанськ на Харківщині;

, оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Бачівськ, Старикове та Шалигине Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище та Вовчанськ на Харківщині; на Бахмутському росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Атаки противника відбили в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області;

росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Атаки противника відбили в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області; на Авдіївському , Мар’їнському та Шахтарському рашисти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області;

, та рашисти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники ведуть оборонні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка Запорізької області; Тамарине і Очаків Миколаївської області, а також понад 30 населених пунктів на Херсонщині. Серед них - Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Зеленівка, Благовіщенське, Херсон та Дніпровське.

За інформацією українського командування, на території Біловодської районної лікарні (Луганська область) на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, російська армія вдень 13 березня обстріляла ракетами район ліцею в Сумській області. Загинула людина, є поранені.

Також вороги обстріляли школу в Авдіївці на Донеччині. Тут теж є жертви.