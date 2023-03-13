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​У Львові викрили підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт

Поліція встановила організатора та причетних до підпільного виробництва осіб.

​У Львові викрили підпільне виробництво неякісних глушників до зброї, які відправляли на фронт
Фото: Нацполіція

Львівські поліцейські повідомили підозру учасникам злочинної групи, які організували незаконне виробництво неякісних глушників до зброї.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Наразі поліція встановила організатора та причетних до підпільного виробництва осіб.

"Правоохоронці встановили, що на території Львова організатор та ще троє його спільників облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї, які реалізовували під українським брендом через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару. Також налагодили мережу збуту товару фізичним та юридичним особам", - йдеться в повідомленні.

Глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій погіршувало точність стрільби та навіть призводило до розриву.

Фото: npu.gov.ua

На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців. 

Поліцейські задокументували факти продажу неякісних глушників та у вересні минулого року провели санкціоновані обшуки. Вилучили майже 200 глушників різного типу, комплектуючі до них, автомат "Калашникова", автомобіль, майже 100 тисяч гривень та документи про грошові перекази.

Організатору, співорганізатору та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше було повідомлено про підозру директору компанії, яка передала військовим неякісні бронежилети.

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