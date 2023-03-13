У березні 9 українців отримали стипендії імені Левка Лук’яненка

Виплати здійснюють у період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення людини.

За березень стипендії імені Левка Лук’яненка отримали дев'ятеро українських громадян.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Ця стипендія надається громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ у зв’язку з їх громадською або політичною діяльністю", - нагадали у відомстві.

Виплати здійснюють у період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення людини.

Нагадаємо, в лютому Кабмін ухвалив рішення схвалити проєкт Указу Президента щодо виплати стипендії ім. Левка Лук’яненка Нариману Джелялову.

У грудні 2021 року Президент Зеленський призначив такі стипендії 14 політв’язням Кремля.