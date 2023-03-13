Денна повітряна тривога була оголошена через активність ворожої авіації на декількох аеродромах

Зокрема, на аеродромі в Курській області.

Повітряна тривога, що була оголошена в Україні вдень понеділка, була спричинена активністю стратегічної і тактичної авіації Росії.

Було зафіксовано зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал") у Курську область. Дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку. У Брянській області московії та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації", – зазначили в Повітряних силах.

Повітряна тривога була оголошена в більшості областей України близько 13:30.