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Денна повітряна тривога була оголошена через активність ворожої авіації на декількох аеродромах

Зокрема, на аеродромі в Курській області. 

Денна повітряна тривога була оголошена через активність ворожої авіації на декількох аеродромах
Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3
Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряна тривога, що була оголошена в Україні вдень понеділка, була спричинена активністю стратегічної і тактичної авіації Росії.

Було зафіксовано зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал") у Курську область. Дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку. У Брянській області московії та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації", – зазначили в Повітряних силах.

Повітряна тривога була оголошена в більшості областей України близько 13:30. 

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